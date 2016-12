8 gennaio 2015 Elvis Presley "compie" 80 anni: festa in tutto il mondo per il "Re del rock'n'roll" Nonostante la morte avvenuta nel 1977 il mito di Presley è ancora vivo: a Graceland e non solo pronte le celebrazioni mentre in Inghilterra provano a immaginare come sarebbe oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:04 - Il mito di Elvis Presley intramontabile come la sua musica. L'8 gennaio il "Re del rock'n'roll" avrebbe compiuto 80 anni. I fan lo celebrano a Graceland e in tutto il mondo, mentre in Inghilterra provano a immaginare che aspetto avrebbe oggi "the King", stroncato a 42 anni dall'abuso di farmaci il 15 agosto del 1977.

Nato a Tupelo, in Mississippi, l'8 gennaio del 1935, Elvis Presley è la prima vera icona pop del novecento, capace di diventare leggenda e simbolo non solo per la sua musica, ma anche per il suo stile. Una carriera che esplode negli anni Cinquanta e che lo porterà a vendere 150 milioni di dischi e a girare 33 film in 16 anni. Il lascito di Elvis è soprattutto quel rock n' roll che ha avuto un impatto epocale sulla società americana prima e nel mondo intero poi. Per questo a quasi 40 anni dalla morte il mito resiste.



Il cuore dei festeggiamenti sarà la “sua” Memphis dove Elvis si spense prematuramente e dove sorge Graceland, la maestosa tenuta che farà da scenario a una quattro giorni di celebrazioni. A fare gli onori di casa l'ex moglie Priscilla, che presenzierà la cerimonia trasmessa in tutto il mondo in diretta streaming. A Graceland non mancheranno occasioni d'oro per i collezionisti che potranno aggiudicarsi all'asta nuovi cimeli di Elvis, come la prima patente di guida e la giacca indossata sul set di "Viva Las Vegas", mentre i due jet privati del cantante, il Lisa Marie e l'Hound Dog II non più in condizione di volare, saranno venduti al miglior offerente dalla Julien di Los Angeles.



Ma le celebrazioni saranno anche al di qua dell'oceano. A Londra, mostra dedicata alla vita del cantante allestita alla O2 Arena e aperta al pubblico fino al 31 agosto del 2015. Si festeggia anche in un aeroporto della Scozia e in una chiesa in Olanda. Diversi spettacoli in programma anche in Italia, mentre la Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, ha messo in piedi una serie di eventi e iniziative digitali, come la campagna per creare la playlist ufficiale della ricorrenza che sarà svelata nel giorno dell'ottantesimo compleanno. #Elvis80: The Fan Favorites Playlist sara'generata dalle 80 tracce di Elvis che avranno totalizzato più streaming su Spotify.



Intanto il quotidiano britannico Daily Express ha festeggiato Elvis provando a immaginare che aspetto avrebbe oggi il “Re del rock”. Il risultato è un'immagine generata al computer molto lontana dall'iconografia a cui siamo ormai abituati. Ciuffo e basettoni esclusi.