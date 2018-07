Elvis Costello operato di cancro, annullate le ultime date del tour

Elvis Costello è stato costretto ad annullare le rimanenti date del suo tour estivo in Europa, dopo aver subito un intervento chirurgico per un tumore "piccolo ma molto aggressivo". Il cantautore, 63 anni , ha fatto sapere di aver bisogno di tempo per riprendersi dopo l'operazione. L'artista ha spiegato che inizialmente pensava di poter tornare subito alla normalità, ma poi ha capito di aver bisogno di ulteriore riposo .

Il compositore londinese ma di origini irlandesi (il cui vero nome è Declan Patrick MacManus) ha rivelato che l'intervento era stato effettuato lo scorso maggio. Credeva di poter tornare sui palchi in fretta ma ha dovuto ricredersi. "Per questo motivo devo a malincuore cancellare tutte le rimanenti date del mio tour", ha detto Costello, promettendo però ai fan di "tornare il più presto possibile".



I concerti annullati erano già in programma con tappe in Gran Bretagna, Croazia, Austria, Norvegia e Svezia. Costello, i cui successi includono "Alison" e "Oliver's Army", ha colto l'occasione per esortare tutti quanti nel farsi controllare quando si accusano sintomi che possono destare preoccupazione.