Elton John reciterà in "Kingsman 2"

Ci sarà anche Elton John nel sequel di " Kingsman ". Su Instagram il Rocketman ha confermato i rumors che si inseguivano da qualche tempo, pubblicando un poster del film con la scritta "Wednsday night's alright for fighting", citando il titolo del suo brano Saturday Night's Alright (For Fighting). "E' passato molto tempo da Tommy" ha commentato il cantante a margine dell'immagine, riferendosi alla sua precedente esperienza cinematografica del 1975.

Alla regia di "Kingsman: The Golden Circle" Matthew Vaughn, che aveva diretto anche il primo capitolo. Il film arriverà in sala nell'estate 2017 e sono stati ufficializzati i nomi di Julienne Moore, Halle Berry e Channing Tatum. Le riprese del film sono iniziate a Londra, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli né sulla trama, né sul ruolo che ricoprirà Elton John.