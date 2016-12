Elton John-Lady Gaga, concerto a sorpresa a Los Angeles per migliaia di fan

Un concerto a sorpresa per migliaia di fan. Dopo lo show nella metro di Londra , Elton John ha stupito tutti a Hollywood prima della cerimonia di premiazione degli Oscar . Con una ospite speciale, l'amica Lady Gaga . Il cantante 66enne si è esibito nel parcheggio dell'ex negozio Tower Records di Los Angeles per ringraziare la città che ospita la festa per gli " Academy Awards ", che promuove una raccolta fondi per la sua fondazione sull' Aids .

Il live è durato poco più di un'ora e particolarmente graditi sono stati i duetti con Miss Germanotta. Gaga e John hanno infatti interpretato classici come "Bennie and the Jets", "Tiny Dancer" e "Your Song". E subito dopo Elton ha eseguito alcuni brani del suo nuovo album "Wonderful Crazy Night". Come ha sottolineato il "Los Angeles Times", anche se il concerto gratuito era stato annunciato appena la sera prima, ha riscosso un enorme successo.