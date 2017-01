Elton John, lacrime in concerto per l'amico George Michael

La commozione di Elton John per l'amico George Michael. La superstar ha aperto il suo show a Las Vegas, una sorta di tributo alla pop star britannica scomparsa il giorno di Natale, con una performance di "Don't Let the Sun Go Down on Me", la canzone eseguita in duetto con l'amico a Wembley nel 1991. "Quanto vorrei che George fosse qui come me, a cantare con me, su questo palcoscenico", ha detto Elton John alla fine, visibilmente commosso.