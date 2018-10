Elton John, ecco il primo trailer del biopic sulla leggenda del pop: "Rocketman"

Stravagante, irriverente, anticonformista e... geniale. Elton John, leggenda ancora vivente della musica mondiale, sarà raccontato in "Rocketman", biopic in uscita negli Usa la prossima estate e firmato da Dexter Fletcher. Il film, che si ispira al titolo di uno suoi successi planetari ha come protagonista un talentuoso Taron Egerton, non proprio somigliante a sir Elton, ma certo molto bravo a calarsi nei suoi panni, come mostra il primo trailer visibile online.

"Rocketman" racconta la vita del cantautore negli anni ’70, gli anni della pubblicazione di "Honky Chateau", settimo album dell'artista britannico (pubblicato il 19 maggio 1972) contenente appunto il brano, diventato prestissimo una hit, "Rocket man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)".



Egerton ha descritto il film come un "musical fantasy", piuttosto che come un semplice biopic. Nel trailer l'attore, che ha dovuto prendere lezioni di canto, si trasforma con grande maestria nell'icona trasgressiva grazie al trucco, agli abiti estrosi e ai grossi occhiali, che da sempre hanno caratterizzato la popstar inglese.



Nel cast anche Jamie Bell nei panni del mitico paroliere di Elton John, Bernie Taupin, Bryce Dallas Howard nei panni della madre di John e Richard Madden, in quelli di John Reid, ex manager dell'artista.

Dexter Fletcher non è nuovo ai biopc di stampo musicale, recentemente infatti si è occupato della direzione di "Bohemian Rapsody", il film dedicato al frontman dei Queen Freddie Mercury.