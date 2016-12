18 marzo 2015 Elton John beccato con un sacchetto Dolce&Gabbana: "C'era il mio pranzo" Il cantante si difende dopo il boicottaggio lanciato sui social e Stefano si vendica su Instagram: "Coerente!" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:08 - Sui social ha lanciato una campagna per boicottare Dolce & Gabbana dopo le dichiarazioni sulle adozioni gay, ma a soli due giorni dalla polemica Elton John è stato pizzicato a Los Angeles con un sacchetto degli stilisti. Il portavoce del cantante, che ha cambiato più volte versione, ha assicurato: "Stava andando in sala registrazione, c'era solo il pranzo e niente altro". Intanto Stefano su Instagram gongola: "Coerente!".

Stefano non si è fatto sfuggire l'occasione e ha attaccato il cantante: "Ma tu Guarda!!??? Sir Elton con Dolce & Gabbana a Los Angeles!!! Coerente!!!". Non solo. Sempre su Instagram Gabbana ha sferrato un altro duro colpo all'ormai ex amico John postando un articolo del "Guardian" che riferisce di Elton e dei rapporti con il milionario "omofobo" Rush Limbaugh: "Ha cantato per lui per un milione di dollari". Dalla star inglese per ora nessuna risposta. Avrà deposto le armi?