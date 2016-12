Elton John accusato di molestie sessuali dall'ex guardia del corpo

Elton John è stato accusato di molestie sessuali dall'ex guardia del corpo Jeffrey Wenninger . I fatti risalgono al 2014, quando la popstar avrebbe usato nei suoi riguardi attenzioni poco opportune, come palpeggiamenti ai genitali e avances spinte. Il legale della società di proprietà dell'artista ha replicato: "E' una causa legale senza alcun fondamento intentata da un'ex guardia del corpo scontenta in cerca di pagamenti extra non dovuti".

Wenninger ha lavorato come guardia del corpo della popstar britannica dal 2002 al 2014. Gli episodi riportati non sarebbero stati casi isolati, dato che atti simili "accadevano in diverse e ripetute occasioni, con una escalation dal 2010 in poi", come riportato dal legale dell'uomo. La causa mira a ottenere un risarcimento danni "per aver temuto per il suo benessere fisico" e tollerato uno stato d'angoscia mentale e fisica a causa di quegli eventi.