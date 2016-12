Elodie: "Dopo Amici ho capito finalmente chi sono e cosa voglio"

Ad "Amici 15" era una delle favorite alla vittoria, perché Elodie si è fatta notare subito. E non solo per la sua voce. Carattere deciso, look stravagante con tanto di capelli rosa, l'ex allieva del talent di Maria De Filippi adesso al primo album " Un'altra vita ", con Universal e prodotto da Emma , la sua coach. "Dopo Amici ho capito finalmente ci sono e cosa voglio", racconta a Tgcom24 .

Emma ha scritto un brano per te e ti produce, cosa puoi dirci della vostra collaborazione?

E' stata sempre molto presente sia moralmente che professionalmente. Se non ci fosse stata lei sarebbe andata sicuramente in maniera diversa. Sono felice che lei abbia prodotto il mio primo album insieme Luca Mattioni. E il singolo Amore Avrai è scritto proprio da lei e Luca. E' una donna che aiuta un'altra donna. E' molto bello.

Che consigli ti ha dato?

Tanti, anche perché lei è nata proprio nel talent e nessuno meglio di Emma poteva aiutarmi. L'ha fatto alla sua maniera, è sempre molto schietta e diretta.

Ti senti pronta?

Non vedo l'ora. Vivevo già prima con le difficoltà di tutti i giorni. Non ho paura di sbagliare. L'importante è fare le cose con il cuore e il cervello, ma soprattutto con passione. Voglio studiare, mettermi alla prova e crescere.

Ad Amici hai sempre fatto prevalere l'emozione...

In finale sono entrata piangendo. Vivo le emozioni a 360 gradi, è il mio modo... non so se è giusto o sbagliato. Non sono mai stata riservata e non mi sono mai preoccupata del parare della gente, avevo bisogno di trovarmi e entrare in un programma del genere mi ha aiutato... sono stata me stessa, con spontaneità. Avevo bisogno di dire delle cose agli altri, cantare per me è comunicare. Con il mio modo e con il carattere.

Come è stato tornare al mondo reale?

Dopo la finale ho fatto il mio primo firma-copie. E' stato strano perché sei isolato, chiuso in una casa e vedere la gente mi ha fatto felice. Sapere che qualcuno mi vuole bene così mi riempie di gioia, cerco di abbracciarli tutti, uno ad uno, i miei fan.

Hai un look particolare...

A 13 anni lavoravo negli show room e la moda mi è sempre piaciuta. Il mio modo di pormi è un modo di dire già chi sono, prima di parlare. Ho trovato un mix giusto. Sono allegra, buffa, non mi prendo sul serio e sono molto semplice. Ed è bello esprimerlo anche con i capelli ad esempio. Li curo come se fossero una aiuola. Quando ho cominciato Amici non erano rosa ma grigi, ma li ho avuti anche verdi. Magari deciderò di andare in giro con le parrucche. Mi diverto. Adoro gli Anni 70, pantaloni a zampa e studio 54...

E' stato difficile fare questo primo album?

Cantare un brano nuovo rispetto a una cover è più difficile. Sono molto felice del lavoro e del risultato finale. Adesso so quello che voglio fare dopo e dove devo migliorare. Nelle mie sonorità ad esempio, ora ho capito cosa è più mio e le canzoni più adatte a me. Mi sono affidata al cento per cento e non mi sono sbagliata. Sono stata molto fortunata, il primo brano l'ho avuto da Fabrizio Moro, poi sono arrivati Francesco Renga, Ermal Metal, Emma, Federica Abbate.... allora ho pesato 'qualcosina giusta la sto facendo'...