Ellen Page, matrimonio a sorpresa con la compagna Emma

La Page aveva fatto coming out nel 2014, dal palco dell'evento per i diritti omosessuali "Time to THRIVE". "Sono qui oggi perché sono gay", aveva esordito l'attrice. "Ho sofferto per anni perché ero spaventata all'idea di uscire allo scoperto. Ne risentiva la mia anima, la mia salute mentale e anche la mia relazione. Sono qui adesso oggi, con tutti voi, dall'altra parte di tutte queste sofferenze".



L'anno successivo, sul red carpet del Toronto Film Festival, l'attrice aveva sfilato ufficialmente per la prima volta mano nella mano con una donna. Si trattava della fidanzata dell'epoca Samantha Thomas, a cui è stata legata fino all'inizio del 2017.