Elle Fanning e Angelina Jolie, primi scatti social dal set di "Maleficent 2"

Le riprese di "Maleficent 2" sono già iniziate presso i Pinewood Studios e in diverse location del Regno Unito. Angelina Jolie (Malefica) ed Elle Fanning (Aurora), le due attrici protagoniste anche del sequel, sono apparse sorridenti in un paio di foto scattate direttamente sul set e postate su Instagram. In poche ore ecco la pioggia di like: i due scatti hanno raccolto oltre un milione di "cuoricini".