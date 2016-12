Ella Henderson in bilico tra pop e Anni 90

11:47 - Nel 2012 era la vincitrice annunciata di "X Factor Uk" poi è finita al sesto posto e ha vinto James Arthur. In questi due anni la biondissima Ella Henderson dalla voce calda e potente ha messo insieme collaboratori del calbro di Ryan Tedder degli One Republic, Babyface, Al Shux e Salaam Remi per sfornare i 13 brani (18 nella versione deluxe) di "Chapter One". Un album pop di buona fattura in cui spiccano le ballad.

"In tutto questo tempo ho pensato a come volevo che fosse il mio suono, a come volevo essere io come artista, quale musica rappresentavo. - ha dichiarato Ella - Sono cresciuta ascoltando tanti generi differenti. Mia madre ascoltava la Motown, mio padre musica anni Ottanta, io solitamente il reggae. Sono stata circondata da tante cose diverse e incredibili, ma io dovevo trovare la mia nicchia, perché non voglio copiare dagli altri, voglio creare il mio suono e fare qualcosa di diverso".



Bisogna comunque dire che il disco si riallaccia un po' alle sonorità del pop Anni 90. Non necessariamente tutto questo è un deterrente dal momento che l'album è ben prodotto. Al di là del non eccelso primo singolo "Ghost" - che è stato nominato Biggest Song dell'estate 2014 dalla Uk Official Chart Company - va meglio con il secondo con "Glow" in cui Ella sempre riprender quota. Diciamo subito che sono le ballatone ad esaltare la sua voce e la capacità compositiva (ha co-scritto tutti brani). Da "Yours" ad "Hard Work" (composta con Salaam Remi che ha collaborato con Amy Winehouse) fino a "All Again". Beat coinvolgente e accattivante per "Pieces" e "Mirror Man".



"So di aver trovato la mia strada: questo è l’album che avrei voluto realizzare, e ora ce l’ho fatta", ha detto Ella commentando l'uscita del suo debutto. E c'è da crederle, ogni canzone sembra ispirata sinceramente anche se alcune non sono proprio riuscite. Una buona prima prova in attesa che nel futuro la cantautrice osi molto di più.