Elisabetta Canalis, ecco il duro allenamento per restare in forma

Come fa Elisabetta Canalis a restare sempre così in forma? Per tutti coloro che nel corso degli anni si sono fatti questa domanda, la risposta è arrivata direttamente dalla showgirl sarda, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video che mostra il duro allenamento a cui si sottopone. Oltre 160 mila visualizzazioni in poco più di 12 ore, tra chi non smette di stupirsi di fronte all'energia della Canalis e chi nei commenti sottolinea i sacrifici e il continuo lavoro da fare per essere sempre al meglio, anche dopo la gravidanza. Per l'ex velina di "Striscia la Notizia" non si tratta della prima clip del genere: già in passato i suoi follower l'avevano vista impegnata in esercizi simili.