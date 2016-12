Elisa, una voce da "Trolls": "Io vittima di bulli, mi ha salvata la musica"

Elisa è per la prima volta doppiatrice al cinema. Presta la sua voce alla Principessa Poppy in "Trolls" , commedia d'animazione della Dreamworks, nelle sale dal 27 ottobre. La musica, spiega la cantante, "mi ha salvato da bambina. Alle elementari mi bullizzavano praticamente tutti i giorni. Capita spesso a chi è sensibile e vive un po' nel proprio mondo. Ho iniziato a fare musica molto presto e per me era più facile esprimermi così piuttosto che parlare".

"Doppiare un film animato è stata la realizzazione di un sogno", ha detto Elisa a proposito della sua partecipazione all'action comedy sulla felicità adatta anche ai bambini più piccoli, in cui la musica ha un ruolo fondamentale. A dare la voce al protagonista maschile è Alessio Bernabei. Per entrambi non è stata facile come prova: "Il direttore del doppiaggio, Fiamma Izzo è stata fondamentale, mi ha aiutato a trovare la giusta misura tra il rappresentare bene Poppy e la mia vocalità" dice Elisa, che ha rischiato di perdere quest'opportunità "per colpa di una laringite. Ma mi sono imbottita di pillole omeopatiche e ce l'ho fatta". Tra i brani che interpreta, una versione in originale di "The sound of silence" e in duetto con Bernabei una rielaborazione italiana di "True colors" di Cyndi Lauper.



La cantante friulana ha molto apprezzato il messaggio del film: "cioé che la felicità è dentro di te, basta solo che qualcuno ti aiuti a trovarla". Nella storia, i sempre allegri Trolls, devono difendersi dai Bergen, sempre tristi e convinti che solo mangiando le colorate creature saranno anche loro felici.