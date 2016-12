Elisa, un ritorno all'inglese con "No Hero"

Si intitola "No Hero" il nuovo singolo di Elisa. Un ritorno importante perché arriva a tre anni dal successo de "L'anima vola" ma anche significativo perché dopo un album interamente in italiano la cantante di Monfalcone torna a cantare in inglese in un brano dalla forte energia e dal piglio rock. La canzone anticipa il nono album in studio di Elisa, in uscita a marzo.