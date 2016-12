Elisa Sednaoui madrina a Venezia

L'attrice Elisa Sednaoui sarà la madrina delle serate di apertura e di chiusura della 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il festiva si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2015 e sarà diretto da Alberto Barbera e organizzato dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1987 è cresciuta tra Egitto, Italia e Francia. Ex modella, ha debuttato nel cinema nel 2010

Si è fatta conoscere nel ruolo femminile principale di "Indigène d'Eurasie" (Eastern Drift) del regista lituano Sharunas Bartas, presentato al Forum del Festival di Berlino. Ha avuto poi il ruolo femminile principale in "Bus Palladium" (2010) di Christopher Thompson, film nominato ai César.



Ha partecipato quindi a "L'amour dure trois ans" (2012) diretto da Frédéric Beigbeder, e a "La leggenda di Kaspar Hauser" (2012) di Davide Manuli, con Vincent Gallo, Fabrizio Gifuni e Claudia Gerini, film presentato al Festival di Rotterdam. Nel 2013 ha partecipato a "Les Gamins" di Anthony Marciano, nonché a Libertador di Alberto Arvelo con Edgar Ramirez, Maria Valverde e Danny Houston, presentato al Festival di Toronto. Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Francesca in "Soap opera" di Alessandro Genovesi, film d'apertura del Festival di Roma.



Nel luglio 2010 è stata fra i componenti della giuria del Paris Film Festival, nel settembre 2011 della giuria della sezione Revelations al Festival di Deauville e nel dicembre 2014 della giuria Cinecole presieduta da Abderrahmane Sissako al Marrakesh Film Festival. Nel 2015 Sednaoui ha debuttato nella regia col documentario "Image of a Woman", ancora inedito, codiretto con Martina Gili e cosceneggiato con lo scrittore e sceneggiatore Nicholas Klein.