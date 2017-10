Elisa festeggia 20 anni di carriera con il nuovo singolo

Un viaggio lungo due decadi per Elisa, che all'Arena di Verona (quattro date sold-out) festeggia con il suo pubblico i primi 20 anni di carriera. Al suo fianco tanti amici e colleghi come Emma, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi e Loredana Bertè. Un'occasione per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro. L'artista ha infatti presentato live il nuovo singolo "Ogni istante", in versione italiana e inglese ("Yours to keep").