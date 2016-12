Elisa, debutta il suo "On Tour": "In scaletta tutto quello sono"

Elisa ha debuttato a Firenze con l' "ON Tour" , che attraverserà i palazzetti d'Italia fino al 7 dicembre. In scaletta "tutto quello che sono e tutto quello ho fatto, cercando di far convivere diversi stili, i miei diversi abiti". La data ha ospitato un collega d’eccezione: Renato Zero ha raggiunto la cantante sul palco sulle note di "Cercami". Spazio anche per un omaggio a Leonard Cohen , con l'interpretazione di "Halleluyah".

"Vorrei mandare tutti insieme un pensiero a uno dei più grandi poeti della musica che non c'è più, ma che ci ha lasciato tantissima bellezza, delle parole altissime, piene di poesia, piene di significato, piene di vita, piene di tutto. E questo uomo straordinario è Leonard Cohen", ha detto Elisa omaggiando l'artista canadese scomparso a 82 anni. La sorpresa della serata è stato l'arrivo di Renato Zero, "per ricambiare il favore che gli avevo fatto all'Arena". Poi la cantautrice ha svelato: "Ci saranno altre sorprese, Emma e Giuliano Sangiorgi, ad esempio".



"Amici è stata un'esperienza molto positiva, mi sono messa in discussione, ho provato ad aprirmi di più Esprimere ora più fisicità sul palco rispetto al passato viene proprio da quella esperienza. Ma ci vorrebbe un corso di anni per diventare come Britney Spears. I miei modelli? Madonna su tutte, poi Cyndi Lauper e Kate Bush", ha spiegato l'artista dopo due ore di show intenso e un po' visionario.