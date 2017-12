Elisa, 40 candeline e 20 anni di successi per la cantautrice friulana

Oltre 3 milioni e mezzo di dischi venduti, 18 album pubblicati e 20 anni di strepitosa carriera con successi nazionali e internazionali. E oggi Elisa spegne le sue prime 40 candeline. La cantautrice friulana, nata a Trieste il 19 dicembre 1977, reduce da quattro concerti live all'Arena di Verona, i "Together Here We Are", in cui ha cantato con molte star come Carmen Consoli, Luca Carboni, Gianna Nannini, ha ricevuto i primi auguri social dall'amica e collega Emma Marrone : "Sei una Rock Star ! Sei una figa pazzesca e sei una delle persone più belle che potessi incontrare nella mia vita !!!"

Con un ironico scatto su Instagram la Marrone manda il suo messaggio di auguri alla cara amica: "Dai non fare così @elisatoffoli !!! Sono solo 40 .. e poi tu sei una Rock Star ! Sei una figa pazzesca e sei una delle persone più belle che potessi incontrare nella mia vita !!! Ecco lo sapevo adesso mi commuovo pure io ! Ma che ci posso fare se ti amo di bene ??? HAPPY B-DAY MY LOVE #40Toffy".



Una carriera intensa che parte con l'incontro con Caterina Caselli, che le propone il suo primo contratto discografico. E' il 1977 e Elisa Toffoli pubblica "Pipes & Flowers".

Ma è quattro anni più tardi, sul palco del Festival di Sanremo, che la cantante friulana decolla davvero. Il brano che la fa conoscere al pubblico e le regala successo e notorietà è "Luce", che porta la firma di Zucchero Fornaciari. Da allora Elisa non si ferma più.



Cantautrice dalla forte impronta internazionale gran parte del suo repertorio prende vita in inglese. tra i successi indimenticabili della sua carriera “Gli ostacoli del cuore”, “Eppure sentire (un senso di te)”, "Dancing", “Qualcosa che non c’è” (dalla raccolta “Soundtrack” del 2006), “Ti vorrei sollevare”, “Anche se non trovi le parole” (da “Heart” del 2009), “Ancora qui”, “Maledetto labirinto” (da “L’anima vola” del 2013), “No hero”, “Love me forever”, fino all’ultimo singolo “Ogni istante”, inciso anche in inglese con il titolo "Yours to keep" e che anticipa il nuovo Album atteso per il 2018, che sarà composto da canzoni in italiano e in inglese e avrà tra gli autori Davide Petrella, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e Calcutta.