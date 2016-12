Elio: "La mia missione impossibile è farvi amare la classica contemporanea"

Tra un ritorno a X Factor e qualche impegno con le Storie Tese, l'agenda di Elio è sempre fittissima di impegni. Ma questi spettacoli dove porta in giro un repertorio classico sono qualcosa a cui tiene particolarmente. "E' una sfida che portiamo avanti da tempo insieme al pianista Roberto Prosseda - spiega -. Accompagnare un pubblico di spettatori che non se lo aspettano in un percorso che parte da Mozart e Rossini e arriva alla classica contemporanea".



E' un modo di far conoscere un repertorio che si va perdendo?

Non solo, il mio obiettivo è soprattutto un altro: non voglio solo fare ascoltare al pubblico questa musica, ma voglio che alla fine gli spettatori applaudano e lo facciano convinti. Non come spesso accade che la gente applaude ma non sa nemmeno perché, lo fa giusto per non far la parte dell'ignorante.



Una bella sfida...

Una sfida impossibile. E sono quelle che amo di più: chi avrebbe mai pensato di poter ascoltare un pezzo di musica classica contemporanea e apprezzarlo fino ad applaudire convinto? Lo show si chiude con alcune composizioni che del maestro Luca Lombardi, il massimo compositore di classica contemporanea vivente, e la gente di solito ne è entusiasta.



Perché la gente fa così paura ad avvicinarsi alla musica classica?

Perché oggigiorno viene presentata in un modo per cui la gente normale non è invogliata e in più c'è una sorta di rispetto esagerato che sconfina nella paura. Uno degli scopi di questo spettacolo è proprio quello di mostrare che non è così. Ed è anzi più bella e interessante della musica che ascoltiamo oggi, che è sempre più uguale e piatta, come il cibo: fatta con gli stessi ingredienti e lo stesso gusto. Quindi quando uno scopre la musica di tempo fa scopre un tesoro.



La musica di oggi potrà essere un giorno considerata classica?

Chissà se fra cento anni parte della musica che ascoltiamo oggi e chiamiamo pop, sarà considerata classica. Io ho dei dubbi ma non lo escludo, in fondo ce n'è una fetta nobile.



E' uno spettacolo rigoroso o affronti la cosa con un tono ironico?

Io parto da un concetto ovvio. La musica, quella che noi chiamiamo classica, quando è stata scritta... non era classica! Da questa osservazione parte il resto. Che ci sia dell'ironia non posso farne a meno, sono fatto così. Ma non stiamo parlando di uno spettacolo comico.



In questi giorni sei impegnato con le audizioni di X Factor. Come è stato tornare dopo un anno di stop?

Va molto bene. Ero combattutto se ritornare o meno dopo quattro edizioni fatte. Poi Mika ha insistito e... come fai a resistera a Mika? E poi ho saputo che c'era Skin, una delle mie cantanti preferite... come fai a resistere a Skin? Quindi ho avuto questa fortuna e non me la sono persa.





IL PROGRAMMA DELLO SPETTACOLO:

Wolfgang Amadeus Mozart

"Madamina, il catalogo è questo" (Da "Don Giovanni")

"Non più andrai farfallone amoroso" (Da "Le Nozze di Figaro")



Gioachino Rossini

Un petit train de plaisir

Chanson du Bebé

"La calunnia è un venticello" (Da "Il Barbiere di Siviglia")

"Largo al Factotum" (Da "Il Barbiere di Siviglia")



Kurt Weill

Da "L'opera da Tre Soldi":

- Corale Mattutino

- Moritat di Mackie Messer

- Schiavitù sessuale

- Ballata del Magnaccia



Anonimo giapponese

Due Canzoni tradizionali giapponesi



Luca Lombardi

Da "Minima Animalia":

Zanzara

Moscerino

Porco