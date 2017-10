Elio e le Storie Tese: il loro esordio televisivo a "Lupo Solitario"

Un sodalizio lungo più di trent'anni e destinato a sciogliersi dopo il prossimo concerto. Elio, Faso, Rocco Tanica e Cesareo, conosciuti come Elio e le Storie Tese, hanno raccontato con irriverenza e comicità il lato oscuro della cultura italiana, fatto di ipocrisia e mediocrità, ma anche per loro è arrivato il momento di dire addio alle scene. Terranno un'ultima esibizione a dicembre, poi "scadremo come mozzarelle, ma ci potrete consumare anche qualche giorno dopo". Il gruppo nasce nel 1979 ma Striscia la Notizia ci ricorda che la loro prima apparizione televisiva è del 1987, al programma "Lupo Solitario".