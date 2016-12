Elio: "Con le storie Tese potrebbe essere l'ultimo disco"

"Con Elio e le Storie Tese siamo al rettilineo finale della nostra carriera. O meglio, all'ultima curva". L'annuncio a sorpresa arriva dal frontaman Elio (al secolo Stefano Belisari), che al settimanale "Gente" spiega: "Stiamo preparando un disco e un tour celebrativi. Sarà uno degli ultimi lavori insieme, se non proprio l'ultimo". Scioglimento in vista dunque per la storica band milanese, insieme da oltre 25 anni.