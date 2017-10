Elettronoir, guerra e Medio Oriente in "Postalmarket"

Si intitola "Postalmarket" il nuovo estratto da "Suzu", quinto album della band romana Elettronoir. Il video, che Tgcom24 vi presenta in anteprima, e il brano, prendono spunto da un’intervista su Al Jazeera di una delle tante soldatesse YPG che combattono quotidianamente contro l’Isis e in cui racconta, a un certo punto, come in pochi decenni in Medio Oriente sia cambiato tutto, soprattutto le condizioni delle donne.