Elenie: "Adesso canto in italiano per tentare l'assalto a Sanremo giovani"

La Rete l'ha scoperta, i singoli "Without Hesitation" e "Runaway" l'hanno lanciata, ma con i suoi 19 anni Elenie, al secolo Elena Mottarelli, ha davanti ancora tante strada per maturare e scoprire nuovi lati del suo percorso artistico. Così se "Back In My Life" l'ha vista per la prima volta impegnata come autrice, il prossimo passo è quello di affrontare la scrittura in italiano, pur mantenendo le sonorità british che l'hanno contraddistinta sino a ora. Intanto si fa le ossa con alcuni appuntamenti live. Il prossimo è di apertura allo show di Povia, a San Rocco a Sambuceto, in provincia di Chieti.



Tra lavoro in studio e concerti un'estate di lavoro...

Dopo aver fatto la maturità mi sono goduta un po' di vacanza con le amiche e poi mi sono rimessa sotto. Stiamo preparando due singoli, i primi due in italiano. L'obiettivo, non lo nascondo, è Sanremo giovani



Con "Back In My Life" ti sei messa alla prova come autrice...

Vorrei che da qui in avanti le prossime canzoni fossero sempre mie, per metterci dentro me stessa, le mie esperienze personali. Un po' come in "Back In My Life".



Di cosa parla il brano?

Descrive un percorso di consapevolezza e di crescita. Stavo bene con una persona ma, a causa di determinate cose che sono accadute nel tempo, ho capito che dovevo essere più egoista. E scegliere me stessa, soprattutto a 18 anni.



Come sei arrivata alla musica?

E' stata una costante che è entrata nella mia vita poco alla volta. Più che altro devo dire che sono diventata cantante per caso. Inizialmente la mia intenzione era quella di suonare la chitarra, ma il corso era pieno e ho ripiegato sul canto. E da lì è iniziato tutto.



Hai iniziato facendo cover su YouTube. La carriera musicale era il tuo obiettivo dall'inizio?

Inizialmente non ci speravo. L'unico obiettivo che avevo era quello di esprimere il mio lato artistico e farmi conoscere. Poi quando Fabio Codega della Creativa Music mi ha dato la possbilità di fare sul serio, beh... è stato come se si realizzasse un sogno.



Anche il tuo percorso di studi sembrava presagire altro. Sei una geometra prestata alla musica?

Diciamo che sono una cantante prestata all'istituto geometri. Il mio sogno sarebbe stato fare l'Accademia musicale. Poi si sono presentate altre strade ma diciamo che non era esattamente la scuola fatta per me.