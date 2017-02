Elena D'Amario: "Ballo in tutto il mondo, con tanti sacrifici, ma è la mia vita"

Il New York Times la elogia, in Italia la conosciamo grazie alla sua partecipazione ad " Amici ". Ne ha fatta di strada Elena D'Amario . La ballerina è sempre in giro per il mondo con la compagnia di danza americana ParsonsDance e sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 2 al 5 marzo. La balleria, fra gli otto performer, sottolinea a Tgcom24: "Tanta fatica, ma la danza è la mia vita".

Elena, nel 2010 hai vinto una borsa di studio a New York, sei ufficialmente a far parte della compagnia, quanta fatica ti è costato?

E' la mia è stata una scelta di vita. Quando David mi offrì il contratto mi chiese se fossi davvero sicura di volere mollare tutto per intraprendere questa carriera, perché i sacrifici sarebbero stati tanti. Io non ho avuto dubbi, per una giovane ballerina non c'è niente di meglio di un'esperienza simile.

Come è vivere a New York?

Nella Grande Mela mi sono trasferita in pianta stabile, tengo anche stage nelle accademie di danza. La mia vita è intensa, passo da un'intervista al New York Times ai palcoscenici, ma poi la sera prendo la metropolitana e torno nella mia casa ad Harlem, l'unica che mi posso permettere visti i prezzi...

Cosa significa interpretare Caught?

Quando mi è stato comunicato non riuscivo a crederci. Caught ha fatto la storia della Parsons Dance e mi riempie di orgoglio essere la prima ballerina italiana a poterlo interpretare.

Il prossimo sogno?

Poter essere apprezzata e stimata sempre di più per la mia danza e umanamente. Mi sento già molto fortunata a fare di lavoro… la mia più grande passione.

Vieni dalla tv, cosa ti insegnato?

A conoscermi meglio. Ad avere sempre la risposta pronta. E, come ballerina, la velocità di esecuzione.