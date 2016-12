Elena Arvigo, viaggio attraverso gli occhi di Anna Politkovskaja

"Non "commuovere", ma "muovere" e stimolare nello spettatore la sua responsabilità di testimone..." con questo nobile intento Elena Arvigo , paladina del teatro indipendente e di "mobilitazione", un teatro cioè,che "faccia pensare e riesca a porre domande invece che dare risposte", riporta in scena all'Out Off di Milano, dal 7 al 25 ottobre, "Donna non rieducabile", di Stefano Massini, un memorandum immaginario ispirato ai reportage di Anna Politkovskaja, asssassinata proprio il 7 ottobre di nove anni fa.

Anna Politkovskaja, giornalista russa, nota per il suo impegno sul fronte dei diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e per la sue critiche al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, fu assassinata il 7 ottobre del 2006 nell'ascensore del suo palazzo, mentre rincasava. Il suo fu considerato un omicidio operato da un sicario a contratto, ma nessuno è stato finora "davvero" punito per quel delitto, che ha aggiunto l'ennesima lapide nel cimitero della libertà di stampa e di espressione.



Nove anni dopo, al Teatro Out Off la brava Elena Arvigo la fa rivivere in palcoscenico col preciso intento, che la guida a teatro: "stimolare la curiosità, la necessità di informarsi, di non fermarsi, di non avere "pregiudizi" ma andare a toccare con mano e cercare le proprie domande prima di abbandonarsi alle facili soluzioni e risposte che ci vengono date. Un cammino, una goccia nell'oceano che diventa una riflessione assieme e con il pubblico sulla libertà di stampa, sul mestiere di giornalista, sulla responsabilità di sapere e continuare a farsi domande".



Il 7 ottobre, al debutto milanese, lo spettacolo, già messo in scena nella scorsa stagione a Roma con grande successo di pubblico e di critica, sarà a ingresso gratuito e verrà introdotto da un intervento dell'Associazione Annaviva, che si occupa di promuovere la libertà di stampa e la tutela dei diritti umani nell'Est Europa.



Sul palco, scarno ed essenziale, solo un il telaio di una porta e una sedia, perché il "fare giornalismo" della Politkovskaja non aveva bisogno di fronzoli e scenografie sfarzose, andava diritto ai fatti, con la precisa consapevolezza e voler denunciare. Proprio come il teatro di Elena Arvigo.

Il testo, un monologo scritto da Stefano Massini sotto forma di "album di immagini", come li definisce lui stesso, è una "una carrellata di esperienze in presa diretta, una galleria di zoom su precise situazioni, atmosfere, solo talvolta stati d'animo... un collage di quasi 20 quadri...", che conduce gli spettatori in una sorta di viaggio "negli occhi di Anna Politkovskaja e negli abissi russo-ceceni".

A guidare il pubblico attraverso gli occhi della giornalista russa c'è Elena Arvigo, presenza di grande spessore nel teatro italiano, e "donna non rieducabile" tanto quanto la giornalista russa, per il suo eroismo artistico e morale, per la sua caparbia volontà di fare teatro senza scendere a compromessi e senza vendersi, senza abbassare mai la guardia. Alla ricerca della verità. Proprio come Anna Politkovskaja.

DONNA NON RIEDUCABILE di Stefano Massini

un progetto di e con Elena Arvigo

regia di Rosario Tedesco

Teatro Out Off

via Mac Mac Mahon 16 www.teatrooutoff.it



Tournée

Roma - dal 2 al 15 maggio (Teatro Argot)

Napoli - 4 e 5 dicembre (Teatro Nest)

Brescia - novembre (Wonderland Festival)

Mestre – novembre

Lunezzano – gennaio

Reggio Emilia - febbraio (Teatro Mamimò)