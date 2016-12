Elena Arvigo: "Il teatro deve farsi domande e non dare risposte"

12:02 - Si auto produce, non ha soldi, ma combatte ogni giorno per restare libera e fare il suo lavoro prendendosene le responsabilità. E per Elena Arvigo, eroica attrice dei giorni nostri, questo significa "farsi domande non dare risposte". Come nel suo spettacolo "Maternity Blues (From Medea)" in scena all'Out Off di Milano dal 24 al 29 marzo, dove l'attrice teatrale, anche volto di molte fiction tv e di molti film, alla sua seconda regia, racconta di madri infanticide, colpevoli e innocenti al tempo stesso, ma soprattutto ferite, perché: "Quando ammazzi tuo figlio i morti sono due", come racconta a Tgcom24.

Quattro storie di donne, ciascuna con il proprio mondo di ricordi, libri, sigarette, lettere. Sono là a condividere e reinventarsi "dopo": dopo il buio di un gesto di un istante che ha diviso il mondo e la vita in due metà. Questo il delicato tema dello spettacolo tratto dal testo di Grazia Verasani e che vede tra le protagoniste anche Amanda Sandrelli, "una cara amica", dice l'Arvigo.

Uno spettacolo forte, pericoloso, su un argomento spinoso e controverso. Come sempre quando c'è di mezzo Elena Arvigo, reduce del successo romano di "Donna non rieducabile" memorandum teatrale su Anna Politkovskaja, giornalista russa uccisa nel 2006.



Un'altra scelta al femminile quella milanese e in questo caso le donne sono quattro, quattro madri infanticide, qual è il fil rouge che collega le tue donne a teatro?

E' l'ispirazione. "Donne non rieducabile" è nato da una serie di monografie che mi interessava affrontare sul tema della guerra e dell'eroismo al femminile. Con "Maternity Blues" ho voluto continuare questa indagine sul femminile, cominciato con "4.48 Psychosis" di Sarah Kane. Un'indagine su donne, ferite, depresse, affette da psicosi. Sono interessata a scendere fino in fondo perché come dice una delle protagoniste dello spettacolo "Quando ammazzi tuo figlio i morti sono due".



Per fare questo spettacolo Elena è andata insieme alle altre attrici all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere e ha incontrato queste donne, ha parlato con loro. "Per non restare nell'astratto, per non fermarsi a quello che ci racconta la cronaca. Perché "non esistono mostri", spiega lei, "Il mito di Medea che uccide i suoi figli è antico come la notte dei tempi, togliere la vita ai propri figli è un discorso archetipo molto complesso ed è a questa complessità che sono interessata. E all'eroismo della quotidianità di donne ferite che hanno pagato un duro prezzo per farcela, come la Politovskaya, morta in ascensore, con le borse della spesa... un'eroina del banale vivere quotidiano. Bisogna riformare il concetto di eroismo...."



Ma in "Maternity Blues" non ci sono eroine...

In Maternity Blues si può solo parlare di grande umanità, complessa e difficile da capire. Ma è proprio questo l'obiettivo del teatro. Il teatro ha questa possibilità. Prendersi la briga di informarsi, davvero, di non accontentarsi, di cercare domande, senza voler trovare le risposte perché magari non esistono nemmeno. Perché quella donna ha fatto un gesto così terribile? Ci si chiede. E non ci si dovrebbe accontentare delle risposte accomodanti e rassicuranti che dividono il mondo in buoni e cattivi, definendo chi è colpevole e chi è innocente. Queste quattro donne sono assassine certo, ma colpevoli e innocenti al tempo stesso. Quello che dovremmo fare è non accontentarci per essere rassicurati. Riguarda tutti e tutte le tematiche, dall'Isis agli immigrati... Si tende a semplificare e a prendere cosiddette posizioni intelligenti, a decidere da che parte stare. Giudicare è molto più semplice che farsi domande. E il teatro invece dovrebbe fare altro. Dovrebbe scavare nelle zone buie, nei punti di rottura, per favorire una comprensione. Bisognerebbe ascoltare la storia e cercare di capire. Facciamoci domande, chiediamo perché... C'è una frase dello Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie che dice: "Abbi cura del senso e i suoni si prenderanno cura di se stessi”. Che per me significa molto... bisogna prendersi cura del senso delle cose e non preoccuparsi di come si dicono.



C'è un mandante dietro a queste donne infanticide?

Il 90% delle donne che compiono questo gesto, che uccidono i propri figli, non sono mai ragazze madri, sono dentro famiglie strutturate, complesse...di cui non sappiamo nulla. Troppo facile dare tutta la responsabilità solo ad una persona.



Il tuo teatro è coraggioso, fuori dai binari...

Infatti me lo auto produco da sola. E' una battaglia che combatto senza accorgermene ... è il prezzo della libertà. Io sono quello che sono, vorrei trovare qualcuno che mi produca, ma è tutto molto complesso. Siamo in un paese clientelare, si fa fatica a parlare con le persone che contano. Tutto il sistema funziona per favori, per scambi...



Cosa pensi del teatro e del cinema italiano?

Vedi nel nostro Paese ci sono mine vaganti come me, e poi attori importanti, che non ci stanno, che non approvano il sistema e a un certo punto smettono, per stanchezza. Rimangono solo quelli che sono bravi a tessere rapporti e presto ti accorgi che la loro qualità è bassa e la nostra competitività nel mondo diventa nulla. Eppure l'Italia non è il paese degli artisti e dell'arte?

Sai perché non mi volevano produrre lo spettacolo sulla Politovskaja? Perché dicevano che era morta già da un po' di anni. Loro vogliono un teatro che spacca... e una morta un Russia non spacca. Ma cosa bisogna spaccare?



Cosa avresti fatto se non fossi diventata un'attrice?

Ho studiato danza per molto tempo e avrei voluto fare la ballerina, quello era il mio vero talento, perché io sono anarchica e molto disciplinata (l'ho imparato dalla danza classica) Poi mi sono iscritta a psicologia. Mi interessa l'essere umano, mi interessano le traduzioni,ciò che dicono le persone, ciò che c'è dietro la discussione è importante. Bisogna mettersi di traverso e non accondiscendere. E comunque mi sarebbe piaciuto anche molto lavorare con gli animali, fare l'etologa, stare mesi e mesi ad osservare gli uccelli...



E adesso cosa vorresti?

Mettere su famiglia... ma ci sono cose che capitano nella vita di una persona, e la famiglia è una di queste. Se non è ancora capitata una ragione ci sarà...



Sei innamorata in questo momento?

Sì, molto... quindi il mio sogno di fare famiglia potrebbe essere in itinere...ma è tutto sempre molto complesso. Nell'arte come nella vita.



24 - 29 marzo (mart/ven. h. 20.45, sab. h 19.30, dom. h 16) Teatro OutOff, Milano

MATERNITYBLUES (FROM MEDEA) di Grazia Verasani

regia Elena Arvigo

con Amanda Sandrelli, Elodie Treccani Xhilda Lapardhaja, Elena Arvigo