Efe Bal: "Cambio vita, ora canto... Comprami"

Nuova vita per Efe Bal. La trans turca ha infatti annunciato a "Novella 2000" che presto smetterà di fare l'escort per dedicarsi alla sua vera passione, il canto. E ha già pensato a un brano, "Comprami", di Viola Vantino, con cui vltare pagina: "Voglio lasciarmi alle spalle la vita da escort proprio con questa canzone, perché non rinnego nulla. Amo l’arte e la musica e da qui voglio ricominciare".