Edoardo Bennato, "Pronti A Salpare" con il nuovo album

Edoardo Bennato è pronto a tornare. Dal 25 settembre il nuovo singolo "Io Vorrei Che Per Te" sarà in radio e il 23 ottobre uscirà "Pronti A Salpare". Il nuovo album, prodotto da Brando (Orazio Grillo), arriva a 5 anni di distanza dall'ultimo disco di inediti "Le Vie Del Rock Sono Infinite". Un lavoro ricco di contenuti, con 14 brani in cui il cantautore napoletano fotografa con la sua ironia diversi aspetti della nostra società.

Il titolo del nuovo album era già stato annunciato da Bennato in un suo clip pubblicato a marzo 2012. "Viviamo un'era di grandi trasformazioni, di spostamenti biblici - racconta Edoardo - Decine di migliaia, centinaia di migliaia di disperati cercano vie di scampo alle guerre, alla fame, alla miseria e si dirigono verso il conclamato benessere del mondo cosiddetto occidentale. Sono disposti a tutto, sono disperati, sono pronti a salpare! Ma tutti quanti noi dovremmo essere pronti a salpare. Il mondo cambia e dovremo entrare in una altro ordine di idee, guardare le cose da un altro punto di vista. Insomma, non solo gli emigranti ma tutti quanti noi in questo momento particolare dovremmo essere pronti a salpare. Ecco, il mio nuovo album si intitola proprio cosi, pronti a salpare!".