Ed Sheeran, "Divide" è il disco più venduto in Italia nel 2017

"Comunisti col Rolex" della premiata coppia J-Ax & Fedez si è guadagnato il titolo di album italiano più venduto dell'anno , ma il primo disco in classifica è " Divide" ("÷") dell'inglese Ed Sheeran . Non succedeva da 17 anni in Italia (da "1" dei Beatles nel 2000) che un artista internazionale raggiungesse il primo posto nella classifica delle vendite. Un successo arrivato poco dopo che la sua "Perfect" è stata eletta canzone natalizia del 2017

"Perfect" è stata è stata la canzone più suonata dalle radio italiane, oltre ad essere il primo brano ad occupare simultaneamente il primo, il secondo e il terzo posto della classifica di iTunes con la versione standard, quella con Beyoncé e quella con Andrea Bocelli.



Il 2017 è stato un anno magico per Ed Sheeran. I suoi due singoli, "Shape of You" e "Castle on Hill" negli ultimi dodici mesi hanno infatti dominato tutte le classifiche, infrangendo numerosi record di vendita e di permanenza. "Divide" venduto oltre 10 milioni e mezzo di copie, imponendo Sheeran come l'artista più ascoltato a livello globale. In Italia l'album è certificato tre volte Platino, mentre il singolo "Shape of You" è certificato Diamante (10 volte Platino).