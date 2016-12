26 febbraio 2015 Ed Sheeran vola ai Brit Awards, ma dopo... barcolla Il cantante su di giri per la vittoria del premio come miglior artista e miglior album ha festeggiato un po' troppo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:56 - Ed Sheeran ha festeggiato un po' troppo la doppia vittoria al Brit Awards. Il cantante inglese è stato portato via dall'after party organizzato dalla Warner Music sorretto dalla security, perchè incapace di reggersi in piedi da solo. Qualche bicchiere di troppo per il bravo Sheeran, che, nonostante lo stato di alterazione, ha partecipato anche a un altro evento nel centro di Londra fino alle sei del mattino.

Prima della serata l'artista aveva scherzato con i giornalisti: “Vado a cantare e poi a bere, quindi non mi riprendete”. Puntualmente tradito dai fotografi dopo il primo party, Sheeran non ha fatto una piega e si è lasciato letteralmente trascinare alla nuova festa.