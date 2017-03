Ed Sheeran si innamora dell'Italia: compra una tenuta storica in Umbria

Ed Sheeran , la pop star del momento con il suo nuovo album di successo " Divide ", si è innamorato dell'Italia tanto da acquistare una tenuta storica (con tanto di vigna e uliveto) a Paciano , un piccolo borgo in Umbria che conta meno di mille abitanti . Prima del cantante britannico, molti vip hanno scelto il Belpaese, come Sting che si accasò nel Chianti o l'attore e premio Oscar Colin Firth a Città della Pieve.

"Top secret, dico che è in centro Italia e che non è la Toscana perché è troppo piena di inglesi. C'è una vigna e appena l'ho vista ho deciso che dovevo comprare quel posto. Non sono il tipo da villa a Hollywood", aveva dichiarato la superstar britannica in un'intervista a La Repubblica. Ed è poi stata svelata la località: Paciano appunto, un piccolo borgo ai margini della zona del Trasimeno, vicino a Città della Pieve, Castiglione del Lago e Chiusi.



"Gli italiani sono persone che vivono circondati dalla cultura, il cibo incredibile, ottimo vino e un sacco di bellezza - afferma il cantautore inglese -. Cosa si potrebbe desiderare di più per i vostri bambini? Imparare l'italiano con loro sarebbe molto divertente."