Ed Sheeran, ecco "Divide": un album destinato a battere ogni record

E' senza dubbio una delle uscite più attese dell'anno ed è finalmente arrivata nei negozi. E' " ÷ " ("Divide"), il terzo di Ed Sheeran che è stato preceduto dai due singoli " Shape Of You " e " Castle On The Hill " che, in due mesi, hanno ottenuto su Spotify oltre un miliardo di stream complessivamente. Un album ricco e sfaccettato, che mostre le molte anime dal cantautore inglese, e che si propone come uno degli eventi musicali dell'anno.

Sin dall'apertura di " Eraser " si capisce che Sheeran non ha voluto farsi mancare nulla: la chitarra acustica parla di folk ma la voce che entra è un rap incalzante, seguito da un ritornello melodico e dal sapore r'n'b. D'altro canto già i due singoli da record avevano mostrato due anime diverse del cantautore, quasi mondi contrapposti che però nella sua sensibilità trovano punti di unione inaspettati. In Gran Bretagna è l’artista con la più lunga permanenza di sempre al numero 1 e al 2 classifica dei singoli con " Shape Of You " e " Castle On The Hill ". Negli Stati Uniti la prima canzone è andata direttamente al n.1 della classifica di Billboard ed Ed è stato inoltre il primo artista a debuttare nella Top 10 di Billboard con due canzoni contemporaneamente.

"Shape Of You", con i suoi 54 milioni di streaming settimanali, ha ottenuto anche il record per il maggior numero di streaming su Spotify in una settimana dalla sua pubblicazione, il record di miglior prima settimana in termini di streaming (detenuto precedentemente da "Hello" di Adele) e il record di maggior numero di streaming nel giorno della pubblicazione.



I numeri da paura non sono frutto del caso, ma dell'abilità di un autore capace di mettersi in sintonia con il pubblico come pochi altri oggi, ma sono solo una parte del fenomeno Sheeran che in "Divide" cercava una conferma e si può dire l'abbia trovata. C'è soul, c'è folk, c'è intensità cantautoriale che mai sfocia nella verbosità. Ma soprattutto, rispetto ai precedenti lavori, in questo c'è la sensazione che "il rosso" sia andato alla ricerca della perfetta canzone pop, spesso trovandola e mettendola in pratica. Va da sé che nell'album, oltre a quelli già presentati, ci siano tanti potenziali singoli da garantire una lunga vita all'album. Che a dispetto del suo titolo non fa molto per dividere. Qui piuttosto si sommano, o addirittura si moltiplicano, le cifre che in un panorama di discografia asfittica fanno ormai storia a sé. Ora la parola passa al palco: Ed inizierà il tour mondiale proprio dall'Italia, il prossimo 16 e 17 marzo, con due date già completamente sold out al Pala Alpitour di Torino.