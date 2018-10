Pur avendo pagato 6 milioni di euro in tasse nel Regno Unito (molto più di quanto la società di Facebook abbia pagato nel 2015 e nel 2016) Ed Sheeran resta comunque l'artista solista più ricco del mondo. Stando ai conti resi noti dalla sua società l'attività principale del cantante britannico avrebbe fatturato 41 milioni e 390mila euro con un profitto lordo di quasi 31 milioni, che vuol dire 85mila euro al giorno e 3mila e 500 euro all'ora



Nonostante gli enormi guadagni, il ricco Ed ha intascato per sé, pare, solo 9mila e 300 euro, anche se in banca ne avrebbe accantonati oltre 18 milioni. In un'intervista con "OK! Magazine" l'anno scorso Ed aveva ammesso che il denaro non era la sua motivazione, a patto che fosse "a suo agio" e ne avesse dato via la maggior parte.



"Per me vale questa regola ciò che guadagni lo spendi, non appena entra qualcosa, poi deve uscire. Non do molto valore ai soldi. Ne hanno molto di più i miei amici e la mia famiglia Molti dei miei soldi vanno in beneficenza o negli ospedali per bambini vicino a dove vivo, ho abbastanza per stare bene e il resto va ad aiutare le persone", ha detto. "Penso che i soldi siano la radice di tutti i mali, non ho mai perso più amici nella mia vita di quanto non abbia fatto da quando i soldi sono entrati nella mia vita..."