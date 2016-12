Echosmith, il rock è un affare di famiglia "I ragazzi cool devono credere in se stessi"

12:46 - Arriva nei negozi italiani a metà marzo "Talking Dreams", album di debutto degli Echosmith. Il giovanissimo gruppo californiano è composto da quattro fratelli la cui fama è diventata planetaria grazie al singolo "Cool Kids", capace di superare i 20 milioni di streaming su Spotify. "Il segreto per essere cool? - dice la cantante Sydney Sierota a Tgcom24 -. Credere in se stessi e non volere assomigliare a qualcun altro".

Nonostante l'amore per la musica degli anni 70 e 80, gli Echosmith sono assolutamente figli del loro tempo. La loro celebrità si è infatti consolidata alla vecchia maniea, grazie a una costante attività live e al passaparola, ma poi è letteralmente esplosa attraverso i mezzi tecnologici contemporanei, YouTube (14 milioni di visualizzazioni sul loro canale) e appunto i servizi di streaming. Così il loro album, uscito a fine 2013 negli Stati Uniti, è diventato popolare in tutto il mondo, trovando adesso una pubblicazione ufficiale anche in Europa. I quattro Sierota (la cantante Sydney e i suoi fratelli Jamie, Noah e Graham) hanno partecipato alle più importanti trasmissioni televisive americane, come il Today Show, senza contare che la loro musica è stata scelta per due spot e inclusa in serie tv di successo. Loro però sembrano stentare ancora a crederci. "Ovviamente adesso abbiamo i numeri sott’occhio e non possiamo fare finta di nulla - dice Sydney -. E’ qualcosa che non possiamo controllare. Per noi tutto questo era un sogno ma non avremmo mai immaginato che si sarebbe avverato".



Da quando la musica per voi è diventata una professione e non più un hobby divertente?

Jamie: Abbiamo suonato insieme da sempre e le cose sono cresciute gradualmente, facendo sempre più concerti e poi inizando a girare per gli Stati Uniti per esibirci. E' evidente che le cose siano cambiate però non viviamo questa cosa come un lavoro: ci divertiamo a suonare, fare spettacoli davanti alla gente è meraviglioso.



Il vostro singolo di maggior successo si intitola "Cool Kids": per voi cosa vuol dire essere cool?

Sydney: L’ingrediente chiave per essere fico è accettare te stesso. Si cerca sempre di assomigliare a qualcun altro, lo fanno tutti, i ragazzini come gli adulti. Ma invece il modo per essere cool è accettare se stessi, con pregi e difetti, con tutto quello che sei e che magari non hai.



Il vostro pubblico è molto giovane, sentite la responsabilità per quello che dite nei testi delle vostre canzoni?

Ovviamente. Ci seguono un sacco di ragazzini. Credo sia importante essere consapevoli che la gente presta attenzione a dove siamo, cosa facciamo e a quello che diciamo nelle canzoni.



Come nascono le vostre canzoni?

Ognua ha una genesi diversa, anche se in genere le scriviamo insieme. Però ci piace mischiare le carte e per far questo ci scambiamo i ruoli: magari io suono la chitarra e Jamie pensa a una linea vocale... Il fatto di non avere ruoli fissi ci dà molte più opportunità.



Siete giovanissimi, avete il timore che crescendo e maturando il vostro pubblico possa non seguirvi?

Credo che sia importante non dimenticare quali sono le tue radici e il motivo per cui i fan si sono innamorati di te all’inizio. Posso immaginare il disorientamento e la delusione di chi compra un nuovo disco e si trova qualcosa di completamente diverso dal primo. Ma allo stesso tempo è un dovere evolversi e cambiare, perché è umano cambiare e i musicisti non sfuggono a questa regola.



Il vostro primo album ha chiari riferimenti alla musica anni 80. Avete già in mente quale direzione seguire con il prossimo lavoro?

Jamie: Non c’è uno specifico trend che vorremmo seguire o un gruppo a cui vorremmo assomigliare ovviamente. Ma allo stesso tempo ci sono molte band che ammiriamo e ascoltiamo. Anche di generi molto diversi. Chi lo sa cosa faremo?