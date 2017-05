Ecco chi sono le "star" più spendaccione

I personaggi importanti, si sa, spesso fanno parlare di sé anche per come investono i loro ingenti patrimoni.

Ma c'è chi, come Johnny Depp, più che un debole per lo shopping sembra aver sviluppato una vera e propria malattia: se su grande schermo l'attore americano veste i panni dell'avido pirata e razzia i sette mari alla continua ricerca di ricchezze, nella vita di tutti i giorni chi lo intepreta arriva persino a spendere due milioni di dollari al mese mettendo a rischio quanto guadagnato sul set. Vittima di una vera e propria "patologia compulsiva" (secondo quanto riportano i suoi ex contabili), avrebbe sperperato ingenti ricchezze collezionando una lunga rassegna di residenze da sogno come nemmeno nel gioco dei Monopoli.

Ma Depp non è l'unica "star" dalle mani bucate: il suo collega, Nicolas Cage, famoso soprattutto per i suoi film a sfondo paranormale, ha deciso di trasportare un po' di quel mistero sovrannaturale nella sua quotidianità. Come? Investendo un patrimonio nell'acquisto di un maniero stregato. Non si sa se nell'abitazione svolazzino davvero gli ectoplasmi, ma una cosa è certa: un bel po' di quattrini gli sono volati via.