17 novembre 2014 Ebola, le star della musica cantano "Do They Know It's Christmas?" per l'Africa Chris Martin dei Coldplay, Bono degli U2, Ed Sheeran, One Direction e tanti altri per una iniziativa di Bod Geldof che si rinnova dopo trent'anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:39 - Registrato sabato al Sarm Studio di Londra e presentato durante la puntata di "X Factor UK", la nuova versione di "Do They Know It's Christmas?" rinnova la volontà dei più grandi musicisti di oggi (da Chris Martin dei Coldplay a Bono degli U2, passando per Ed Sheeran e One Direction) di fare qualcosa per l'Africa. Il continente è dilaniato da continue epidemie come l'Ebola. L'idea, trent'anni fa come oggi, è di Bob Geldof.

"Sono passati circa 30 anni da quando I più grandi musicisti e star degli Anni 80 si sono riuniti per registrare 'Do They Know It's Christmas - spiega in una nota Geldof - contro la fame in Africa. Quest’anno sarà per coloro che sono stati colpiti dal virus Ebola, ancora una volta in Africa. Sia la fame che le malattie sono conseguenza della povertà. Quindi grazie per donare e supportare la causa. il pop può essere una piccola forma d’arta ma guardate quanto potente può diventare. Grazie per il vostro sostegno". Sarà possibile donare attraverso il sito www.bandaid30.com/donate



La nuova versione del brano prodotto da Midge Ure e Paul Epworth vede la partecipazione tra gli altri di Ed Sheeran, Sam Smith, Rita Ora, Bono, Chris Martin, paloma faith, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Olly Murs, One Direction, Jessie Ware, Clean Bandit, Bastille, Sinead O' Connor, Elbow & Roger Taylor.