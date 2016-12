Eagles of Death Metal su palco U2

Gli "Eagles of Death Metal" sono spuntati sul palco degli U2 durante la fine del concerto, a Parigi. L'esibizione si è svolta a meno di un mese dagli attentati di Parigi che causarono la morte di 130 persone. Con il gruppo irlandese hanno interpretato "People Have the Power" di Patti Smith davanti alla sala stracolma del palasport. "Sono stati derubati del loro palco tre settimane fa così ci faceva piacere offrirgli il nostro", ha detto Bono.