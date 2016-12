Eagles of Death Metal, dopo lo shock del 13 novembre in concerto a Parigi

A tre mesi dalla strage del Bataclan, gli Eagles of Death Metal tornano a Parigi. La band Usa cerca di riallacciare i fili della vita e riprenderà l'esibizione interrotta dai colpi di kalashnikov degli jihadisti quel 13 novembre: il 16 febbraio Jesse Hughes &Co. saliranno sul palco del teatro Olympia. Il luogo della tragedia è ancora chiuso per ristrutturazione. Alla notizia i biglietti del concerto sono andati esauriti in mezz'ora. Mentre i sopravvissuti alla mattanza entreranno gratis.

Gli Eagles of Death Metal sono già in Europa: hanno ripreso da Stoccolma il tour nel Vecchio Continente che era stato interrotto dopo la notte di sangue di Parigi. All'interno del Bataclan morì anche la ricercatrice italiana Valeria Solesin: era andata al concerto con il fidanzato e alcuni amici.



"Vive la musique, vive la liberté, vive la France, and vive EODM": con queste parole la band aveva dato l'annuncio dell'apertura delle vendite dei tickets dalla sua pagina Facebook. Biglietti polverizzati in poco tempo.



Il gruppo di Jesse Hughes, miracolosamente scampato all'attacco, era stato a Parigi in occasione dell'omaggio alle vittime organizzato dagli U2, tre settimane dopo la strage jihadista. In Francia sono previste altre due date: il 24 febbraio a Lille e il 2 marzo a Nimes, nel Sud del Paese. Le tappe italiane, invece, sono il 27 febbraio a Treviso, il 28 a Torino e il 29 a Roma.