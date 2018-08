Addio al commediografo Neil Simon Afp 1 di 5 Afp 2 di 5 Afp 3 di 5 Afp 4 di 5 Afp 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Simon è morto a 91 anni in una clinica di Manhattan per le complicazioni di una polmonite. Lo ha annunciato il suo amico Bill Evans. Era malato da tempo, aveva subito un trapianto di rene nel 2004 e soffriva di Alzheimer. E' stato il più prolifico e tra i più acclamati autori teatrali della seconda metà del Novecento. Moltissime le sue opere teatrali che sono divenute dei classici replicati ancora oggi nei teatri di tutto il mondo, e passate spesso anche sul grande schermo.



Oltre a "La strana coppia" (blockbuster teatrale, classico del cinema con Jack Lemmon e Walter Matthau, e anche serie tv) e "A piedi nudi nel parco" (indimenticabile commedia romantica con Jane Fonda e Robert Redford), si possono ricordare tra le altre "I ragazzi irresistibili", "Andy e Norman" (ripresa da Zuzzurro e Gaspare negli anni 90 e trasformata anche in una serie tv), "Il prigioniero della seconda strada". Ma fu anche sceneggiatore per il cinema, con titoli come "Invito a cena col delitto" e "Bella, bionda... e dice sempre sì".



Nato e cresciuto a New York, sviluppo il gusto della commedia sui film di Charlie Chaplin, che guardava al cinema per cercare rifugio a un'adolescenza vissuta tra stenti e difficoltà. Iniziò a scrivere commedie negli anni 50 per la radio e la televisione, lavorando fianco a fianco con altri autori come Carl Reiner e Mel Brooks. Le sue prime commedie sono dei primi anni 60: "Alle donne ci penso io" gli costò tre anni di lavoro, ma dopo il debutto del 1961 a Broadway ottenne un grande successo certificato dalle 678 repliche. Un successo seguito da due titoli ancora più celebri e fortunati, "A piedi nudi nel parco" e "La strana coppia". Il suo stile passava dalla farsa alla commedia romantica a quella drammatica, come nel caso di "Prigionerio della seconda strada", portato al cinema ancora una volta da Jack Lemmon, uno degli attori maggiormente legati alle opere di Simon. Nel 1983 è diventato il primo commediografo ad avere a New York un teatro intitolato a suo nome.