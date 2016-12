E' morto James Horner, il due volte premio Oscar per le musiche del film "Titanic"

E' morto a 61 anni in un incidente aereo il compositore statunitense James Horner , vincitore di due premi Oscar per "Titanic" . Lo conferma la sua assistente Sylvia Patrycja, citata dall'Hollywood Reporter. "Abbiamo perso una persona straordinaria, con un cuore enorme e talento incredibile - ha scritto Patrycja su Facebook -. E 'morto facendo quello che amava. Grazie per il vostro sostegno e l'amore, ci vediamo lungo la strada".

Horner con le sue due statuette vinte per la miglior canzone originale e per la miglior colonna sonora di "Titanic"

Madonna consegna il premio Oscar a James Horner dopo la vittoria nella categoria della Miglior canzone originale, la famosissima "My heart will go on" per il film "Titanic"

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco all'agenzia Ap, l'incidente è avvenuto nel sud della California. Horner stava pilotando il suo monomotore quando, verso le 9,30 ora locale, si è schiantato vicino al Quatal Canyon, nella Foresta nazionale di Los Padres.



Nella sua lunga e brillante carriera, Horner ha ricevuto dieci nomination agli Academy Awards, vincendone due nel 1997 per "Titanic" (ha firmato "My Heart Will Go On", interpretata da Celine Dion). Tra le sue colonne sonore più famose quelle scritte per "Alien", "Apollo 13", "Braveheart", "A Beautiful Mind", "Avatar".