E' morto il compositore Manuel De Sica

Christian De Sica ha postato sul suo profilo Facebook una foto del fratello, il compositore Manuel, in braccio al padre da bambino con un commento: "Mio fratello Manuel non c'è più, lo voglio ricordare così. Riposa in pace". Lo scatto in bianco e nero ritrae il fratello da bambino guancia a guancia con il padre entrambi, con un tenerissimo sorriso

Compositore dall'età di vent'anni, conquistò il Globo d'oro per "Ladri di saponette" di Maurizio Nichetti, il Nastro d'argento per "Al lupo, al lupo" di Carlo Verdone e il David di Donatello per "Celluloide" di Carlo Lizzani. Ha composto anche musica sinfonica e da camera con sonate per arpa, per clarinetto, e altri strumenti solisti. Da sempre impegnato a divulgare l'opera di Vittorio, gli ha dedicato anche il libro "Di figlio in padre", uscito per Bompiani nel 2013.



IRIS RICORDA MANUEL DE SICA DOMENICA CON UNO SPECIALE - Nel corso dello Speciale di Iris (domenica 7 dicembre, ore 15.45) il musicista ripercorre i momenti salienti della sua carriera, le colonne sonore che lo hanno reso celebre, oltre a raccontare aspetti inediti della sua vita tra i ciak e le note che hanno fatto da corollario alla famiglia De Sica.