E' morto Carlo D'Angiò, fondatore con Bennato della NCCP e dei Musicanova

E' scomparso a 70 anni Carlo D'Angiò, voce e volto del folk napoletano, fondatore con Edoardo Bennato, suo grande amico e compagno di sempre, della Nuova Compagnia di Canto Popolare e poi del collettivo Musicanova nel 1976 Un tumore lo ha portato via in pochi mesi. Su Facebook tantissimi i messaggi di commiato per il cantautore.

Poeta del folk revival italiano D'Angiò ha esplorato la canzone popolare per estrarne le radici più profonde e valorizzarne l'identità. Con lui nei Musicanova hanno collaborato anche Teresa De Sio e Tony Esposito, poi però il progetto è stato messo nel cassetto per essere ripreso di tanto in tanto L'ultima apparizione alla presentazione a Napoli dell'ultimo album degli Almamegretta, "Ennenne", che lo hanno convocato pochi mesi fa per un canto a due voci assieme a Raiz, sul singolo Musica popolare. Francesco Di Bella, per l’imminente album solista Nuova Gianturco, in uscita il 30 settembre, ha deciso di rielaborare il manifesto di Brigante se more dei Musicanova. "Viva il Sud" del 2011, è stato il suo primo, e unico, disco da solista, un doppio con nuove canzoni e classici. La musica popolare è sempre stato il suo pallino, "la ricerca di un stile popolare" il suo obiettivo, e per popolare D'Angiò ha sempre inteso del popolo, quello italiano.