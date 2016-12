E' morto Black, autore di "Wonderful Life"

27 gennaio 2016 Eʼ morto Black, autore di "Wonderful Life" Colin Vearncombe, questo il suo vero nome, si è spento a 53 anni per le conseguenze di un incidente stradale

Tragica morte per Black, autore della hit "Wonderful Life", che è deceduto a 53 anni per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in Irlanda, lo scorso 10 gennaio. L'annuncio è arrivato attraverso la sua pagina Facebook: "Siamo profondamente dispiaciuti di annunciare la morte di Colin Vearncombe (aka Black). Colin non ha mai ripreso conoscenza a seguito di un incidente stradale avvenuto sedici giorni fa".

"Sua moglie Camilla e i suoi tre figli hanno ringraziato lo staff dell'ospedale di Cork. Ha ricevuto le migliori cure possibili da esperti e medici professionisti e sono grati di tutto quello che hanno potuto fare - continua il comunicato - Il funerale si celebrerà in forma privata, ma presto sarà organizzata una veglia pubblica per lui a Liverpool, per le tante persone che vorranno celebrare la vita e il lavoro di Colin. No need to laugh or cry / It's a wonderful, wonderful life".

Nella sua carriera Black aveva realizzato quindici album, pubblicato poesie e allestito in Irlanda, dove ha vissuto per più di dieci anni, mostre con suoi dipinti. Nonostante il successo mondiale, "Wonderful Life" non fu una canzone che Verancombe amava e ad alcuni quotidiani irlandesi aveva svelato: "Non sono mai stato bravo a coltivare le relazioni sociali e non mi sono mai venduto bene"