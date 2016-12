Dylan Magon, "Atomi & molecole" tra gli Stati Uniti e l'Italia

L'incipit è buio, cupo. Non è un incubo, in realtà è sinonimo di nascita. Come il Big Bang, come il primo vagito di una nuova vita il videoclip di "Atomi & Molecole2 esordisce in perfetta sintonia con i primi versi del brano "Veniamo al Mondo piangendo, per imparare a vivere".



La stanza è buia, ma dopo l'esplosione che apre il video diretto da Luca Tartaglia (già director per Lorenzo Fragola, J.Ax e Bianca Atzei, solo per fare alcuni nomi) ecco le lampadine che illuminano la scena. Una penombra che ci rivela il protagonista del video, Dylan Magon, l'autore della canzone. Esterno giorno. Un bosco, autunno, paesaggio naturale senza contaminazioni del segno dell'uomo. In un tempo come sospeso, il protagonista vaga in slow motion, confuso e dubbioso come se fosse appena venuto alla vita, in cerca di risposte a domande esistenziali. "Siamo fatti di passato, senza futuro". Dylan Magon guarda fisso in camera come fosse uno specchio in cui riflettersi e riflettere.