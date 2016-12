Dwayne Johnson, un guerriero del grande schermo: "The Rock" è l'attore più pagato del mondo

Dopo Jennifer Lawrence , incoronata dalla rivista " Forbes " come l'attrice più pagata del mondo, tocca ora ai Paperoni del cinema. E l'attore più pagato è l'ex wrestler Dwayne Johnson , meglio conosciuto come " The Rock ". Secondo i dati riportati dalla rivista, guida la classifica con una stima di circa 64,5 milioni di dollari guadagnati nel 2016. Al secondo posto, con 61 milioni, Jackie Chan .

Chan non ha un grande successo al botteghino americano da anni, ma è un prolifico attore e produttore nel fiorente mercato di intrattenimento cinese. Matt Damon è invece al terzo posto con 55 milioni di dollari, in gran parte grazie al successo del suo film ambientato nello spazio, "The Martian".



Johnson, che ha 44 anni, ha tolto il primato a Robert Downey Jr, e ha più che raddoppiato i suoi introiti del 2015, soprattutto grazie alla sua partecipazione alla commedia d'azione "Central Intelligence". Inoltre ha già ricevuto una parte della paga per l'ottavo capitolo della celebre saga sulle gare d'auto "Fast and Furious", in uscita nel 2017.