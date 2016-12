Dustin Hoffman irriconoscibile sul set del nuovo film di Noah Baumbach

Un irriconoscibile Dustin Hoffman appare sul set tra le strade di New York, protagonista del nuovo film di Noah Baumbach ("Giovani si diventa"). La pellicola, ancora senza titolo, racconterà la storia di una famiglia che si riunisce in occasione di una retrospettiva dedicata alla carriera di Harold, artista e patriarca. L'attore premio Oscar per "Rain Man" interpreterà Harold, padre di Ben Stiller e Adam Sandler , mentre Emma Thompson sarà la madre.

Ben Stiller ritornerà per la terza volta a lavorare con Baumbach per cui aveva già recitato ne "Lo stravagante mondo di Greenberg" e "Giovani si diventa" in coppia con Naomi Watts.



Al momento non c'è chiarezza sul titolo reale del progetto. Alcune voci dicono che dovrebbe essere "Yen Din Ka Kissa", espressione hindi che significa "la storia del giorno", mentre USA Today ha usato "The Meyerowitz Stories".