Duran Duran: sul palco di Londra c'è anche Lindsay Lohan, dottoressa sexy

Serata speciale per i Duran Duran , impegnati nel loro tour inglese. Nella giornata in cui ha annunciato le date del tour americano 2016, la band ha fatto tappa a Londra, in una O2 Arena gremita. Ospite d'onore Lindsay Lohan : la cantante/attrice è salita sul palco per interpretare " Danceophobia ", brano dall'ultimo album della band, " Paper Gods ".

La band sta concludendo il tour inglese, al quale mancano solo le date di Bournemouth, Nottingham e Liverpool. Poi pausa per le feste e quindi si trasferirà dall'altra parte dell'Atlantico per 28 concerti divisi in due tranche, dal 28 marzo al 24 aprile e poi 6 luglio al 3 di agosto. Proprio quella pausa tra una serie di show e l'altra potrebbe far pensare ad alcune date tra maggio e giugno in Europa, Italia compresa.



Ma intanto a tenere banco sono i concerti inglesi. La Lohan si è calata perfettamente nel ruolo che interpreta nella canzone "Danceophobia", quello di una dottoressa dalla voce e dai toni sexy, che prova a curare il suo paziente che non riesce a ballare. Per il tour americano invece si attendono ospitate da un altro big tra quelli che hanno partecipato all'album: infatti in tutte le date i concerti saranno aperti dagli Chic di Nile Rodgers.