Duran Duran, Mengoni ed Ellie Goulding star della MTV Music Week

Sul palco di piazza Duomo, sabato 24, saliranno anche Santa Margaret e Jaselli, mentre numerosi sono i concerti previsti in città. Sabato 17 ottobre, al Fabrique si esibirà Fabri Fibra, domenica 18, è in programma lo showcase di Rocco Hunt allo Spazio Sky "Darsena". Lunedì 19 ottobre, live al Tunnel c'è Mecna, mentre martedì 20 toccherà agli Stereophonics esibirsi sul palco dell'Alcatraz. All'Unicredit Pavilion di Expo, mercoledì 21 ottobre, è di scena Francesca Michielin, mentre giovedì 22 i Magazzini Generali ospiteranno lo show di Selah Sue. Sabato 24, oltre al concerto di Piazza Duomo è in calendario anche il live di Petite Meller, al Wall. Inoltre, per tutta la settimana, ogni sera dalle ore 23.00 lo ZOG (Ripa di Porta Ticinese 37) programmerà un secret gig con ospiti a sorpresa da scoprire sui social.



Piazza Duomo si animerà anche domenica, in contemporanea con l'award show, con una serata fra la musica da club di Martin Garrix e Afrojack e l'emergente duo americano Twentyone Pilots.



La MTV Music Week prevede live, dj set e incontri in 50 diverse location della città, che avrà anche una "MTV Street": via Corsico, in zona Navigli, che ospiterà, tra gli altri, gli incontri con i The Kolors e i Planet Funk, gli showcase di Bugo, Zero Assoluto e Coez e la partita di calcetto tra la squadra di MTV e la Nazionale Cantanti. In campo ci saranno tanti volti noti e artisti, tra cui Alessandro Cattelan, Alessandro Casillo, Cristian Brocchi, Daniele Battaglia, Don Joe dei Club Dogo, Emiliano Pepe, Massimo Ambrosini, Michele Dalai, Moreno, Rocco Hunt e Roofio dei Two Fingerz.



A Milano sbarcherà anche il format internazionale Club MTV che proporrà i migliori dj di musica dance ed elettronica con tre appuntamenti al Fabrique di Milano. Si comincia martedì 20 ottobre con Major Lazer, venerdì 23 ci sarà la Rollover Special Edition with 2Manydjs e sabato 24 ottobre la Ego #Futurelove con The Avener, Michel Cleis, Spada, R3wire & Varski.



Inoltre, il 23 e 24 ottobre, a Palazzo Reale si svolgerà il convegno "Musica Viva. Verso un patto per la musica live nelle città del futuro", che coinvolgerà numerosi operatori della filiera musicale.