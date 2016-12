16 giugno 2015 Duran Duran, ecco "Paper Gods": "I nostri idoli di carta, tra pop e dark" Annunciata l'uscita del 14.mo album della band inglese: il 18 settembre in Usa e l'11 nel resto del mondo. E nei prossimi giorni sarà disponibile il singolo "Pressure Off" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - Svelato titolo e data d'uscita. Dopo mesi di anticipazioni il 14.mo album dei Duran Duran è ufficialmente in rampa di lancio. Si intitola "Paper Gods" e uscirà il 18 settembre negli Stati Uniti e una settimana prima, l'11, nel resto del mondo, ma le prevendite su iTunes si aprono già questa settimana. Ad anticiparlo sarà il singolo "Pressure Off", in uscita nelle prossime settimane. Annunciate anche date di un tour autunnale in Usa e Gran Bretagna.

All'epoca della loro uscita, nel 1980, i Duran Duran si definirono un incrocio tra gli Chic e i Sex Pistols. Gli Chic ci sono ancora, almeno nel loro elemento simbolo, Nile Rodgers, qui in veste di produttore di due pezzi (tra cui il singolo). Per i Sex Pistols forse non c'è più nulla da fare, ma la band assicura che un'anima oscura c'è ancora e in "Paper Gods" sarà molto evidente.



"E' davvero un ritorno a quello strano mix dei Duran dei primi tempi: il pop dai bordi duri e netti, che convive con il lato scuro, strano e sperimentale - dice John Taylor -. E' qualcosa di essenziale per tutti noi - aggiunge Nick Rhodes -. E' bello poter sollevare l'umore della gente - e il tuo - con un bella dose di puro pop, ma il mondo in cui viviamo non è fatto solo di quella roba, per cui mi sembra assolutamente naturale aver mantenuto un piede nel lato più scuro e gotico della vita".



Il disco è impreziosito dalla partecipazione di ospiti speciali come Janelle Monae (nel primo singolo, "Pressure Off"), l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante, la cantante canadese vincitrice di un Juno-Award Kiesza, il cantautore britannico Mr Hudson, il violinista Davide' Rossi e l'attrice Lindsay Lohan. La copertina, opera dell'artista di Los Angeles Alex Israel, raffigura un collage d'immagini che fanno riferimento alla storia visiva dei Duran Duran, ognuna messa come un adesivo su una riproduzione del dipinto di Israel "Sky Backdrop". Oltre all'album, i Duran Duran hanno annunciato che parteciperanno a una serie di festival estivi, a cui seguiranno diversi concerti in America a settembre e ottobre e un tour in Inghilterra che partirà a fine novembre.